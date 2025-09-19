Oelsnitzer Hausärztin muss doch nicht umziehen: So wird die Praxis in der Stadt gerettet

Medizinerin Simone Leucht bleibt ihren Patienten in Oelsnitz erhalten. Wie die neue Lösung aussieht.

Gute Nachrichten für die medizinische Versorgung in Oelsnitz: Die Praxis von Hausärztin Simone Leucht bleibt in der Stadt. Darüber haben am Freitag OB Mario Horn (CDU) und Wirtschaftsförderer Peter Wollmann informiert. Nach intensiven Gesprächen sei es gelungen, den Fortbestand der Praxis zu sichern.