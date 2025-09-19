Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Verkünden gute Nachrichten: Wirtschaftsförderer Peter Wollmann (l.), Medizinerin Simone Leucht und OB Mario Horn (CDU).
Verkünden gute Nachrichten: Wirtschaftsförderer Peter Wollmann (l.), Medizinerin Simone Leucht und OB Mario Horn (CDU). Bild: Peter Wollmann/Stadt Oelsnitz
Verkünden gute Nachrichten: Wirtschaftsförderer Peter Wollmann (l.), Medizinerin Simone Leucht und OB Mario Horn (CDU).
Verkünden gute Nachrichten: Wirtschaftsförderer Peter Wollmann (l.), Medizinerin Simone Leucht und OB Mario Horn (CDU). Bild: Peter Wollmann/Stadt Oelsnitz
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Hausärztin muss doch nicht umziehen: So wird die Praxis in der Stadt gerettet
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Medizinerin Simone Leucht bleibt ihren Patienten in Oelsnitz erhalten. Wie die neue Lösung aussieht.

Gute Nachrichten für die medizinische Versorgung in Oelsnitz: Die Praxis von Hausärztin Simone Leucht bleibt in der Stadt. Darüber haben am Freitag OB Mario Horn (CDU) und Wirtschaftsförderer Peter Wollmann informiert. Nach intensiven Gesprächen sei es gelungen, den Fortbestand der Praxis zu sichern.
