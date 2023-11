Oelsnitzer Malerin bringt Buch mit mehr als 80 Aquarellen heraus

Anneliese Spranger zeigt die Schönheit ihrer Heimat in einer neuen Veröffentlichung, deren Erlös zum Teil in die Kinderhospiz-Arbeit fließt.

Mit ihren Aquarellen ist die Oelsnitzer Anneliese Spranger nicht nur in ihrer Heimatstadt bekannt - ob in Ausstellungen, Bildmotiven für Karten und in jüngerer Zeit auch in Buchveröffentlichungen. Dass die 1936 geborene Künstlerin, mehr als dreieinhalb Jahrzehnte Gebrauchswerberin im HO-Kreisbetrieb, sich auch darauf versteht, davon zeugten...