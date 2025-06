Oelsnitzer Marienstift feiert 50-Jähriges: „Diese Menschen gehören zum Stadtbild“

Die Behindertenhilfe am Oelsnitzer Stiftsweg feiert am Wochenende ein Jubiläum. Die Verantwortlichen blicken auf die Anfänge zurück und sagen, wie sich die Arbeit in fünf Jahrzehnten verändert hat.

Mit einem großen Fest feiert der Obervogtländische Verein für Innere Mission (OVV) am Samstag 50 Jahre Behindertenhilfe im Marienstift. Von 15 bis 18 Uhr gibt es auf dem Gelände am Stiftsweg in Oelsnitz Bühnenprogramm, Führungen, Kulinarisches und vieles mehr. Zentraler Teil des Festes: Erinnerungen an die Anfänge: Es gibt ein „Museum... Mit einem großen Fest feiert der Obervogtländische Verein für Innere Mission (OVV) am Samstag 50 Jahre Behindertenhilfe im Marienstift. Von 15 bis 18 Uhr gibt es auf dem Gelände am Stiftsweg in Oelsnitz Bühnenprogramm, Führungen, Kulinarisches und vieles mehr. Zentraler Teil des Festes: Erinnerungen an die Anfänge: Es gibt ein „Museum...