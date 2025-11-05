Oelsnitzer Markt: Warum ist das öffentliche Telefon weg?

Die Sprechstelle im Stadtkern wurde abgebaut. Ein Sprecher des Kommunikationsunternehmens nennt die Gründe dafür.

Auf dem Oelsnitzer Markt gibt es keine öffentliche Telefonstelle mehr. Nach dem kürzlich geschehenen Abbau ist kein Ersatz vorgesehen, so Georg von Wagner, Sprecher der Deutschen Telekom. „Von ehemals 160.000 öffentlichen Telefonen in Deutschland wurden in den zurückliegenden Jahren bereits über 90 Prozent abgebaut - weil sie niemand mehr...