Silke Jahn (parteilos) möchte in Oelsnitz Oberbürgermeisterin werden.
Silke Jahn (parteilos) möchte in Oelsnitz Oberbürgermeisterin werden. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Oelsnitzer OB-Wahl: Silke Jahn braucht für ihre Kandidatur 80 Unterschriften
Redakteur
Von Tino Beyer
Die parteilose Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl sammelt bis zum 15. Januar Unterstützungsunterschriften.

Für die Oberbürgermeisterwahl in Oelsnitz am 22. März 2026 haben bislang Amtsinhaber Mario Horn (CDU) und die parteilose Kandidatin Silke Jahn ihren Hut in den Ring geworfen. Horn wurde von der CDU nominiert. Damit Jahn ebenfalls antreten darf, benötigt sie 80 Unterstützungsunterschriften. Diese können bis zum 15. Januar im Rathaus im Zimmer...
