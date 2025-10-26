Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wirtschaftsförderer Peter Wollmann soll regelmäßig Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung von Oelsnitz vorlegen.
Wirtschaftsförderer Peter Wollmann soll regelmäßig Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung von Oelsnitz vorlegen.
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Wirtschaft im Fokus: Stadtrat will regelmäßig Daten sehen
Redakteur
Von Tino Beyer
Wirtschaftsförderer Peter Wollmann legt künftig einen jährlichen Bericht vor. Der Stadtrat folgte damit einem Antrag der FOB-Fraktion.

Wirtschaftsförderer Peter Wollmann wird dem Stadtrat künftig einen jährlichen Wirtschaftsreport für die Stadt Oelsnitz vorlegen. Das hat der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen. Er folgte damit einem Antrag der FOB-Fraktion. Der Bericht soll dem Rat ein umfassendes Lagebild vermitteln, wie FOB-Fraktionschef Björn...
