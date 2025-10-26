Oelsnitzer Wirtschaft im Fokus: Stadtrat will regelmäßig Daten sehen

Oberes Vogtland
Wirtschaftsförderer Peter Wollmann legt künftig einen jährlichen Bericht vor. Der Stadtrat folgte damit einem Antrag der FOB-Fraktion.
Wirtschaftsförderer Peter Wollmann wird dem Stadtrat künftig einen jährlichen Wirtschaftsreport für die Stadt Oelsnitz vorlegen. Das hat der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen. Er folgte damit einem Antrag der FOB-Fraktion. Der Bericht soll dem Rat ein umfassendes Lagebild vermitteln, wie FOB-Fraktionschef Björn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.