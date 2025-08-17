Oelsnitzer Zauberkugel-Open-Air: Die Stammband fehlt - trotzdem kommen rund 1000 Gäste

Oberes Vogtland
Zum zehnten Mal hatte der dortige Hobbyfußball-Verein am Samstag zu seinem Sommerhöhepunkt geladen. Die einstige Zugnummer war aber nicht mehr am Start.
Erstmals ohne die Stammband, aber immerhin mit dem „Vater“ der Veranstaltung im Vorprogramm lief am Samstagabend die zehnte Auflage des Oelsnitzer Zauberkugel-Open-Air im Freibad Elstergarten. Während sich die „Monkz“ aufgelöst haben, heizte ihr einstiger Frontmann Thorsten Müller als DJ dem rund 1000-köpfigen Publikum ein, bevor die...
