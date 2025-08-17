Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Um die 1000 Gäste feierten beim Zauberkugel-Open-Air am Samstag in Oelsnitz.
Um die 1000 Gäste feierten beim Zauberkugel-Open-Air am Samstag in Oelsnitz.
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Zauberkugel-Open-Air: Die Stammband fehlt - trotzdem kommen rund 1000 Gäste
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum zehnten Mal hatte der dortige Hobbyfußball-Verein am Samstag zu seinem Sommerhöhepunkt geladen. Die einstige Zugnummer war aber nicht mehr am Start.

Erstmals ohne die Stammband, aber immerhin mit dem „Vater“ der Veranstaltung im Vorprogramm lief am Samstagabend die zehnte Auflage des Oelsnitzer Zauberkugel-Open-Air im Freibad Elstergarten. Während sich die „Monkz“ aufgelöst haben, heizte ihr einstiger Frontmann Thorsten Müller als DJ dem rund 1000-köpfigen Publikum ein, bevor die...
11.08.2025
1 min.
Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.
Thomas Gräf
10:44 Uhr
2 min.
"Woke"-Kultur im Visier: Trump erhöht Druck auf Museen
US-Präsident Donald Trump will seinen Kurs gegen Museen in den USA verschärfen. (Archivbild)
Der US-Präsident ist unzufrieden mit der Art, wie Museen die Geschichte der USA darstellen. Er will mehr Kontrolle seiner Regierung - und lässt auch finanzielle Drohungen anklingen.
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
15:19 Uhr
1 min.
Oelsnitzer Beachvolleyballturnier: Die Beachhoppers gewinnen ungeschlagen den Zauberpokal
Zum elften Mal ging das Turnier im Freibad Elstergarten über die Bühne.
Unter zehn Hobbymannschaften hat sich der neue Sieger am Samstag durchgesetzt. Im Finale gegen den Ausrichter war es aber ganz knapp.
Thomas Gräf
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
Mehr Artikel