Open-Air Gottesdienst am Röthelstein im Vogtland

Seit 2011 besteht die Tradition. Pfarrer Hartmut Stief aus Plauen predigt.

Am Sonntag findet ein Gottesdienst am Röthelstein im Wald zwischen Hammerbrücke und Beerheide statt. Beginn ist 10.15 Uhr. Darüber informiert Frieder Seidel aus Hammerbrücke für das Organisationsteam. Der Gottesdienst ist seit 2011 Tradition. Als Regenvariante steht die Schloss-Arena Auerbach zur Verfügung. Unter Ruf 03744 212964 kann...