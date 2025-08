Orgelwoche stellt Schätze im Vogtland und bei Nachbarn vor

Am Sonntag startet die Reihe im Drei-Flüsse-Land: Bis 10. August spielen Organisten an historischen Instrumenten in acht Kirchen im sächsischen Vogtland, Oberfranken, dem Ascher und Egerer Land.

