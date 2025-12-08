Ortsdurchfahrt Bad Brambach wieder frei

Oberes Vogtland
Nach knapp drei Monaten sind die Arbeiten auf der Adorfer Straße vor dem Rathaus beendet. In einem Punkt ist die Gemeindeverwaltung aber skeptisch.
Eine lange Baustelle in Bad Brambach ist Geschichte - und die Ortsdurchfahrt des Kurortes wieder frei. Die seit Mitte September laufenden Arbeiten an Regen- und Schmutzwasserkanal an der Adorfer Straße in Höhe Rathaus sind abgeschlossen. Eine Baustelle befindet sich noch an der Rathausfront mit Zufahrt zur Oberen Penzelgasse. Die Baugrube wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.