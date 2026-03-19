Ortsvorsteher: Große Sorgen um Hotel im Vogtland

Oberes Vogtland
Erlbachs Gemeindeoberhaupt André Worbs befürchtet, dass der sehr positive Wiederbeginn im Hotel Schwarzbachtal nicht anhält. Die Stadt Markneukirchen wendet sich an den Eigentümer.
Wenn der Erlbacher Ortsvorsteher André Worbs (Freie Wähler) über das Hotel Schwarzbachtal im Tal der Landesgemeinde spricht, mischen sich nachdenkliche Töne in seine Worte. „Ich mache mir große Sorgen“, sagte er im Verwaltungsausschuss des Markneukirchner Stadtrates, dem er angehört. Worbs hat Bedenken, dass der Positivtrend mit der...
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