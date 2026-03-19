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Das Hotel Schwarzbachtal im Tal der Landesgemeinde bei Erlbach.
Das Hotel Schwarzbachtal im Tal der Landesgemeinde bei Erlbach. Foto: Johannes Schmidt/Archiv
Das Hotel Schwarzbachtal im Tal der Landesgemeinde bei Erlbach.
Das Hotel Schwarzbachtal im Tal der Landesgemeinde bei Erlbach. Foto: Johannes Schmidt/Archiv
Oberes Vogtland
Ortsvorsteher: Große Sorgen um Hotel im Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
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Erlbachs Gemeindeoberhaupt André Worbs befürchtet, dass der sehr positive Wiederbeginn im Hotel Schwarzbachtal nicht anhält. Die Stadt Markneukirchen wendet sich an den Eigentümer.

Wenn der Erlbacher Ortsvorsteher André Worbs (Freie Wähler) über das Hotel Schwarzbachtal im Tal der Landesgemeinde spricht, mischen sich nachdenkliche Töne in seine Worte. „Ich mache mir große Sorgen“, sagte er im Verwaltungsausschuss des Markneukirchner Stadtrates, dem er angehört. Worbs hat Bedenken, dass der Positivtrend mit der...
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