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Foto: Christian Schubert
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Oberes Vogtland
Osteraktion in Geschäften von Bad Elster
Von Christian Schubert
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Der Tourismus- und Gewerbeverein Bad Elster hat den Oster-Vorteilspass ins Leben gerufen. Über Ostern bietet er für Gäste und Einheimische attraktive Extras.

Der Tourismus- und Gewerbeverein Bad Elster startet dieses Jahr zu Ostern eine neue Aktion. Mit einem Oster-Vorteilspass erhalten Gäste und Einheimische bei den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben des Vereins während der Osterzeit in Bad Elster ein Oster-Extra in Form von Rabatten, Zugaben oder Aufmerksamkeiten. Bei den teilnehmenden Geschäften...
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