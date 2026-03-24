Osteraktion in Geschäften von Bad Elster

Oberes Vogtland
Der Tourismus- und Gewerbeverein Bad Elster hat den Oster-Vorteilspass ins Leben gerufen. Über Ostern bietet er für Gäste und Einheimische attraktive Extras.
Der Tourismus- und Gewerbeverein Bad Elster startet dieses Jahr zu Ostern eine neue Aktion. Mit einem Oster-Vorteilspass erhalten Gäste und Einheimische bei den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben des Vereins während der Osterzeit in Bad Elster ein Oster-Extra in Form von Rabatten, Zugaben oder Aufmerksamkeiten. Bei den teilnehmenden Geschäften...
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