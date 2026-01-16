Parkplatz am Oelsnitzer „Sperkennest“: Wann kommt mehr Licht ins Dunkel?

Oberes Vogtland
Der Parkplatz der Kindertagesstätte ist schlecht beleuchtet. Eltern haben das Thema wiederholt angemahnt. Jetzt kündigt die Stadtverwaltung eine Verbesserung der Situation an.
Seit Jahren warten die Eltern der Kinder, die die Oelsnitzer Kindertagesstätte „Sperkennest“ besuchen, auf eine bessere Beleuchtung des Parkplatzes, sagt Stadtrat Björn Fläschendräger (FOB). „Auch die Ausfahrt ist dort nicht ungefährlich, da in dem Bereich Autos parken.“ Desöfteren hatte Fläschendräger deshalb zum Thema im Stadtrat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.