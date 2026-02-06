Parkrempler mit Folgen: Unfallflucht auf Penny‑Parkplatz im Vogtland

Oberes Vogtland
In Adorf wurde ein Auto auf dem Penny‑Parkplatz beschädigt. Der Verursacher fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen.
Eine unbekannte Person ist nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Penny‑Marktes an der Elsterstraße davongefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstag zwischen 15.45 und 18 Uhr in Adorf ein weißer SsangYong XLV an der Heckstoßstange beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen das...
