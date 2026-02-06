MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einer Unfallflucht in Adorf bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.
Nach einer Unfallflucht in Adorf bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Nach einer Unfallflucht in Adorf bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.
Nach einer Unfallflucht in Adorf bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Oberes Vogtland
Parkrempler mit Folgen: Unfallflucht auf Penny‑Parkplatz im Vogtland
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Adorf wurde ein Auto auf dem Penny‑Parkplatz beschädigt. Der Verursacher fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person ist nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Penny‑Marktes an der Elsterstraße davongefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstag zwischen 15.45 und 18 Uhr in Adorf ein weißer SsangYong XLV an der Heckstoßstange beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
26.01.2026
1 min.
Mutmaßliche Unfallflucht in Crottendorf – Polizei sucht Zeugen
Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein geparkter Wagen in Crottendorf beschädigt wurde.
Ein Fahrzeug wurde in Crottendorf an der Annaberger Straße am Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.
Farhard Salmanian
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
16:00 Uhr
1 min.
Annaberg-Buchholz: Zeugen nach Unfallflucht am Michaelisstollen gesucht
Nach einer Unfallflucht in Annaberg‑Buchholz ermittelt die Polizei weiterhin.
Unfallflucht am Michaelisstollen: In Annaberg‑Buchholz wurde ein geparkter Renault Zoe beschädigt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.
Farhard Salmanian
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel