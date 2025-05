Pfarrer und Seelsorger Martin Engler geht in den Ruhestand - und kehrt nach Schöneck zurück

Pfarrer und Seelsorger Martin Engler geht in den Ruhestand. Der Badener ist in 33 Arbeitsjahren heimisch geworden in Sachsen und wird seinen Lebensabend auf dem Balkon des Vogtlands verbringen.

Pfarrer Martin Engler geht in den Ruhestand. In der bis auf den letzten Platz besetzten St.-Michaelis-Kirche Limbach wurde er am Sonntag von Superintendentin Ulrike Weyer, Freunden und Weggefährten verabschiedet. Einige Wochen wird er noch im Limbacher Pfarrhaus wohnen. Das Haus, das er und seine Frau Annette in Schöneck gekauft haben, ist... Pfarrer Martin Engler geht in den Ruhestand. In der bis auf den letzten Platz besetzten St.-Michaelis-Kirche Limbach wurde er am Sonntag von Superintendentin Ulrike Weyer, Freunden und Weggefährten verabschiedet. Einige Wochen wird er noch im Limbacher Pfarrhaus wohnen. Das Haus, das er und seine Frau Annette in Schöneck gekauft haben, ist...