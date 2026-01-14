Pflegenetzwerk im Vogtland startet Vorstoß zur Beratung zum Thema „Hilfe bei Pflege“

Oberes Vogtland
Ein Themennachmittag in Oelsnitz soll Auskunft geben zum „Anspruch auf Sozialhilfeleistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege“. Für wen das wichtig ist.
Das Pflegenetzwerk des Vogtlandkreises bietet am Mittwoch, 21. Januar, 15 Uhr, einen ersten Themennachmittag. Treffpunkt ist die Cafeteria der Betreuten Wohnanlage an der Katharinenkirche in Oelsnitz. Bettina Schedel, Sachgebietsleiterin im Sozialamt, gibt Auskunft zu ambulanten Pflegeleistungen, zur Finanzierung von Pflegeplätzen und zu allen...
