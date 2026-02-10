MENÜ
Bei Klingenthal soll ein Opel-Fahrer auf gefährliche Weise überholt haben.
Bei Klingenthal soll ein Opel-Fahrer auf gefährliche Weise überholt haben.
Oberes Vogtland
Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholvorgang in Klingenthal
Von Lutz Kirchner
Ein kritischer Überholvorgang auf der Staatsstraße 301 ließ einen VW ins Schleudern geraten. Welche Hinweise erwartet die Polizei von Zeugen?

Ein 73-jähriger Mann wurde am Montag, 12. Januar, auf der Staatsstraße 301 bei Zwota durch einen riskanten Überholvorgang in Gefahr gebracht. Ein Opel Corsa überholte seinen VW Tiguan nach dem Ort Kottenheide und scherte in einer Linkskurve knapp vor ihm ein, berichtete die Polizei. Der 73-Jährige musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß...
