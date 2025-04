Polizei sucht Zeugen: Unfallverursacher flüchtet auf B 92 im Vogtland

Im Bereich der Gemeinde Mühlental gab es einen Auffahrunfall. Dabei wurde eine 20-Jährige verletzt.

Eine Unfallflucht aus der vergangenen Woche beschäftigt die Polizei im Oberen Vogtland. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, hatte es am Donnerstag im Bereich der Gemeinde Mühlental einen Unfall gegeben. Eine 20-jährige Volvo-Fahrerin befuhr gegen 14 Uhr die B 92 aus Oelsnitz kommend in Richtung Adorf. An der Einmündung B 92/Dörfelstraße hielt...