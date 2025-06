Premiere für Abi-Cup im Oberen Vogtland: Party, Plakate und ganz viel Pyrotechnik

Schüler aus Markneukirchen, Klingenthal und Schöneck haben in Adorf erstmals ein selbst organisiertes Fußballturnier ausgetragen. Warum am Ende der Sieger fast nebensächlich war.

Musikalische Markneukirchener, singende Schönecker und kaltschnäuzige Klingenthaler: Was aussah wie ein normales Fußballturnier auf dem Kunstrasenplatz in Adorf, war der erste Abi-Cup dreier Gymnasien im Oberen Vogtland - und dabei ging es neben Spaß am Sport vor allem um das Miteinander.