Premiere für „Cars & Cocktails“: 800 Besucher feiern Tuning-Gemeinschaft in Oelsnitz

Das erste Tuningtreffen am Samstag in Oelsnitz war ein Erfolg. Rund 800 Besucher wollten die aufgemotzten Autos sehen. Auch ein Mini Cooper der Vogtländerin Susan Grimm stach dabei hervor.

Die Motoren röhrten und der Auspuff knallte, das gehört zu einem richtigen Auto-Tuningtreffen dazu. So war das auch am Samstag in Oelsnitz. Auf dem Gelände der alten Ziegelei an der Voigtsberger Straße organisierte der Oelsnitzer Patrick Dölling zusammen mit Maria Peter das erste öffentliche Tuningtreffen „Cars & Cocktails“ in der...