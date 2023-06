Premiere für Parkfest in Schilbach: Ein Idyll voller Leben

Vom Himmel knallte die Sonne heiß. Ebenso begehrt waren am Samstag deshalb Plätze im Schatten. Die gab es reichlich: hinter den Rhododendronsträuchern mit herrlich vielfarbigen Blüten, unter Bäumen und auch in einem Festzelt. So eines stand im Park des Rittergutes zum ersten Mal, wie Nicol Georgi erzählte. Sie ist die Geschäftsführerin des...