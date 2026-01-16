MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wo geht’s hier zum Erlebnismuseum Perlmutter? In Adorf werden an der direkten Zufahrt an der B 92 aus Richtung Oelsnitz über den Krummen Weg bisher nur andere Ziele angezeigt.
Wo geht’s hier zum Erlebnismuseum Perlmutter? In Adorf werden an der direkten Zufahrt an der B 92 aus Richtung Oelsnitz über den Krummen Weg bisher nur andere Ziele angezeigt. Bild: Ronny Hager
Das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf. Allein von Ende September bis Mitte Dezember kamen 8000 Besucher.
Das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf. Allein von Ende September bis Mitte Dezember kamen 8000 Besucher. Bild: Johannes Schmidt
Rarität in Adorf: Straßenschild zum Perlmuttermuseum, hier an der B 92 aus Richtung Bad Elster vor der Einmündung Lessingstraße.
Rarität in Adorf: Straßenschild zum Perlmuttermuseum, hier an der B 92 aus Richtung Bad Elster vor der Einmündung Lessingstraße. Bild: Ronny Hager
Wo geht’s hier zum Erlebnismuseum Perlmutter? In Adorf werden an der direkten Zufahrt an der B 92 aus Richtung Oelsnitz über den Krummen Weg bisher nur andere Ziele angezeigt.
Wo geht’s hier zum Erlebnismuseum Perlmutter? In Adorf werden an der direkten Zufahrt an der B 92 aus Richtung Oelsnitz über den Krummen Weg bisher nur andere Ziele angezeigt. Bild: Ronny Hager
Das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf. Allein von Ende September bis Mitte Dezember kamen 8000 Besucher.
Das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf. Allein von Ende September bis Mitte Dezember kamen 8000 Besucher. Bild: Johannes Schmidt
Rarität in Adorf: Straßenschild zum Perlmuttermuseum, hier an der B 92 aus Richtung Bad Elster vor der Einmündung Lessingstraße.
Rarität in Adorf: Straßenschild zum Perlmuttermuseum, hier an der B 92 aus Richtung Bad Elster vor der Einmündung Lessingstraße. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
„Probleme würden ein Buch füllen“: Wegweiser-Frust ums neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es riecht nach Posse: Der Schriftzug „Erlebnismuseum Perlmutter“ passt auf keinen genormten Vorwegweiser. Wie die Stadt reagiert und warum es nicht das einzige Problem beim Erreichen des Museums ist.

„Es gibt aber schönere Themen“, stöhnt Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos). Aber es hilft nichts: Da muss er durch - und mit ihm die Besucher des im September eröffneten Erlebnismuseums Perlmutter. Wer neu in Adorf ist, und gerade auf diese Gäste setzt die Stadt, der findet das Museum nicht gleich auf Anhieb. Denn nur aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
12:55 Uhr
2 min.
Skifahrerin Weidle-Winkelmann wird Zweite in Tarvisio
Kira Weidle-Winkelmann zeigte in der Abfahrt von Tarvisio eine starke Vorstellung.
Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin feiert ihren Premieren-Sieg.
13:00 Uhr
3 min.
Dieses erzgebirgische Sauerkraut schmeckt am besten: Verkostung zeigt, was die Spezialität ausmacht
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.
Heike Mann
09.01.2026
3 min.
Ein „Perlmutterweg“ für Adorf: Neue Erlebnisroute soll Innenstadt beleben
Das im September eröffnete Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf ist das Herzstück der Perlmutter-Werbung, mit der die Stadt Touristen anlocken und das Ortszentrum beleben will.
Der Perlmutterweg wird das Erlebnismuseum um 30 interaktive Stationen erweitern. Fußstapfen sollen durch die Stadt führen. Welche Überraschungen hält der Weg bereit?
Daniela Hommel-Kreißl, Ronny Hager
22.12.2025
1 min.
Neues Adorfer Museum: So viele Besucher kamen bisher
Das Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf hat seit dem 24. September geöffnet.
Die Anzahl der Gäste seit der Eröffnung am 24. September übertrifft die Erwartungen. Noch ein Umstand freut Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos).
Ronny Hager
Mehr Artikel