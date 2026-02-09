MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die einstige Forstschule abseits von Morgenröthe am Waldrand im Pyratal wird verkauft.
Die einstige Forstschule abseits von Morgenröthe am Waldrand im Pyratal wird verkauft. Bild: Eckhard Sommer
Die einstige Forstschule abseits von Morgenröthe am Waldrand im Pyratal wird verkauft.
Die einstige Forstschule abseits von Morgenröthe am Waldrand im Pyratal wird verkauft. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Prominente Immobilie im Vogtland sucht neuen Eigentümer
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die frühere Forstschule in Morgenröthe-Rautenkranz wird ein Käufer gesucht. Nur bis zum 5. März können Gebote abgegeben werden.

Noch bis zum 5. März können Kaufinteressenten für die Übernahme der ehemaligen Forstschule in Morgenröthe-Rautenkranz Angebote unterbreiten. Das Mindestgebot für die Immobilie beträgt 96.000 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
4 min.
Glocken aus dem Vogtland läuten in aller Welt: Jetzt wird dem Glockengießer ein Denkmal gesetzt
Konrad Stahl aus Morgenröthe-Rautenkranz hält mit dem Heimatverein Geschichte lebendig - bald auch in modernen Museumsräumen.
Morgenröthe-Rautenkranz unterstreicht mit einem neuen Museum nicht nur seine Bedeutung für die Geschichte der Deutschen Raumfahrt, sondern auch die für kirchliches Leben. Das ist geplant.
Daniela Hommel-Kreißl
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
09.02.2026
4 min.
Immer mehr Zuschüsse für Pflegeplätze: Weshalb auch der Vogtlandkreis finanziell stärker gefordert ist
Die Hilfen zur Pflege, die der Vogtlandkreis zahlen muss, haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.
Die Hilfen zur Pflege bedürftiger Menschen haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Nun ist guter Rat teuer: Startet der Kreis ein Modellprojekt zum Betreiben eines Pflegeheims?
Daniela Hommel-Kreißl
16:49 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
16:47 Uhr
3 min.
McLaren-Boss: Keine Ungleichbehandlung der Piloten zurück
Der eine will Weltmeister werden, der andere ist es schon: Oscar Piastri (l) und Lando Norris. (Archivbild)
Die Papaya-Regeln bestimmen die Vorfahrt bei McLaren. Werden sie eher zugunsten von Weltmeister Lando Norris und gegen Oscar Piastri ausgelegt?
07.02.2026
5 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 36 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits.
unserer Redaktion
Mehr Artikel