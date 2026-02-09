Prominente Immobilie im Vogtland sucht neuen Eigentümer

Oberes Vogtland
Für die frühere Forstschule in Morgenröthe-Rautenkranz wird ein Käufer gesucht. Nur bis zum 5. März können Gebote abgegeben werden.
Noch bis zum 5. März können Kaufinteressenten für die Übernahme der ehemaligen Forstschule in Morgenröthe-Rautenkranz Angebote unterbreiten. Das Mindestgebot für die Immobilie beträgt 96.000 Euro.
