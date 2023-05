Pünktlich zum Rhododendronfest in Schilbach: Blütenpracht in allen Farben

Pünktlich zum Park- und Rhododendronfest von Freitag bis Sonntag im Park des Rittergutes Schilbach präsentiert sich der Rhododendronbestand in schönster Blüte. Anke Denschel aus Klingenthal, die dort am Mittwoch spazieren ging, war überwältigt von der Blütenpracht. Das Fest beginnt am Freitag, 16.30 Uhr mit einer Familienshow mit Sebastian...