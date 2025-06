Rätsel um Wassertrübung an der Talsperre Pirk: Gesundheitsamt des Vogtlandkreises rät vorerst vom Baden ab

Eine als ölig und schleimig beschriebene Spur ist auf der Wasseroberfläche der Talsperre Pirk im Vogtland aufgetaucht. Die Herkunft ist bislang völlig unklar. Zwei Ursachen können ausgeschlossen werden.

Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises rät vorerst vom Baden in der Talsperre Pirk ab. Das teilte das Landratsamt am Donnerstagabend mit. Ursache ist eine Wassertrübung ungeklärter Herkunft, die am Mittwoch erstmals auftrat und für Aufsehen sorgte.