„Ramba Zamba in der Pampa“: So feiert das Vogtland mit Katja Möckel und Uwe Fischer von Hitradio RTL

Das Glashaus in Adorf erlebte eine unvergessliche Disconacht. Über 800 Besucher verwandelten den Ort in eine lebendige Partyzone. Was macht diese Veranstaltung so besonders?

Ausgelassene Stimmung und über 800 begeisterte Besucher in Feierlaune: Das ausverkaufte Glashaus in Adorf verwandelte sich am Samstagabend in eine Partyzone. Hier gab es im wahrsten Sinne des Wortes „Ramba Zamba in der Pampa". Das ist das Motto der Hitradio RTL Disconacht, die im Oberen Vogtland Station machte. Mit dabei waren die Moderatoren...