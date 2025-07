Raritäten der Kammermusik erklingen in Bad Elster

Das größte Kulturfestival in der europäischen Bäderregion, der Chursächsische Sommer, erlebt am Mittwoch in Bad Elster unter dem Titel „Zwei Fagotte am Klavier“ ein besonderes Konzert.

Im Rahmen des Chursächsischen Sommers lädt Chursachsen-Pianist Radim Vojir zu einem außergewöhnlichen Konzertabend mit den beiden böhmischen Fagottisten Lukáš & Tadeáš Kořínek ein. Die drei Musiker stellen dabei am Mittwoch ab 19.30 Uhr in der Kunstwandelhalle von Bad Elster solistisch wie kammermusikalisch besondere Werke für das...