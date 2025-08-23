Raserei an Fleischerei im Vogtland: Ruf nach Tempo 30

In Willitzgrün sind viele Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Nun gibt es einen Vorstoß im Gemeinderat.

Gilt künftig an der Landmetzgerei Tirschendorf in Willitzgrün Tempo 30? Geht es nach dem Mühlentaler Gemeinderat Robert Meinel (Wählervereinigung Tirschendorf), ist eine Geschwindigkeits-Begrenzung für die Oberwürschnitzer Straße im Mühlentaler Ortsteil dringend erforderlich. Er schlug in der öffentlichen Ratssitzung im Bürgerhaus...