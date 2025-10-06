Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dorothee Bär (CSU) ist Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Dorothee Bär (CSU) ist Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Dorothee Bär (CSU) ist Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Dorothee Bär (CSU) ist Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Oberes Vogtland
Raumfahrtministerin Dorothee Bär will Deutsche Raumfahrtausstellung im Vogtland besuchen
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vogtland läuft die Modernisierung und Erweiterung der Deutschen Raumfahrtausstellung. Warum Beteiligte jetzt auf das Interesse von Raumfahrtministerin Dorothee Bär (CSU) hoffen.

Dorothee Bär (CSU), Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, will die Deutsche Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz besuchen. Das sagte sie auf Nachfrage der „Freien Presse“ am Rande der Einweihung des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth. „Ich habe mich mit dem Landrat darüber verständigt, dass ich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
23.07.2025
4 min.
Ignoriert Raumfahrtministerin Dorothee Bär die Verdienste von Kosmonaut Sigmund Jähn aus dem Vogtland?
Raumfahrtministerin Dorothee Bär (CSU) lebt im Nachbarlandkreis und kennt die Verdienste des vogtländischen Kosmonauten Sigmund Jähn nicht?
Dorothee Bär als Dorothee Ahnungslos? Bei einer Debatte im Bundestag säte die aus Franken stammende Raumfahrtministerin Zweifel an ihren Kenntnissen über den ersten Deutschen im All. Kommt sie jetzt ins Vogtland?
Daniela Hommel-Kreißl
29.09.2025
2 min.
Bundespräsident kommt nach Mödlareuth ins Vogtland
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Früher geteiltes Dorf, jetzt wird in Gemeinschaft gefeiert: Das Staatsoberhaupt kommt am Donnerstag zur Einweihung des neuen Deutsch-Deutschen Museums. Bürger können einen Tag später einen ersten Blick hineinwerfen.
Nancy Dietrich
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel