Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen Kredit in Höhe von einer Million Euro nimmt die Stadt Adorf auf.
Einen Kredit in Höhe von einer Million Euro nimmt die Stadt Adorf auf. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Einen Kredit in Höhe von einer Million Euro nimmt die Stadt Adorf auf.
Einen Kredit in Höhe von einer Million Euro nimmt die Stadt Adorf auf. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Oberes Vogtland
Raus aus dem teuren Dispo: Adorf will für 2026 eine Million Euro Kredit
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Adorfs Stadtrat hat im Vorfeld der Haushaltsgespräche den Weg frei gemacht für eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro. Die Konditionen sind günstiger als die eines Kassenkredites.

Der Adorfer Stadtrat gehört zu den Gremien im Vogtland, die gerne geordnete Verhältnisse haben und deshalb den Stadthaushalt für jedes neue Jahr schon frühzeitig beschließen. Während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen die Abgeordneten als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltes für 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:21 Uhr
3 min.
Brandgefahr vermeiden: Asche richtig entsorgen
Vor dem Entsorgen muss die Asche vollständig erkaltet sein: Glutnester können noch Tage später Brände verursachen.
Viele Brände könnten verhindert werden - dafür müsste die Asche aus dem Kamin oder dem Ofen aber korrekt entsorgt werden. Ein Brandermittler der Kripo Goslar gibt Tipps.
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
13:00 Uhr
2 min.
Debatte um Ehrenamt in Adorf: Wann zählt ein Bürger als „verdient“?
Wer verdienter Bürger der Stadt Adorf wird, entscheidet der Stadtrat - hier während einer Sitzung.
Ehrenamtlich Aktive werden in Adorf mit einem Bürgerpreis geehrt. Bis Juli jeden Jahres können Vorschläge bei der Stadt eingereicht werden. Wer ausgezeichnet wird, entscheidet der Stadtrat.
Daniela Hommel-Kreißl
10.11.2025
1 min.
Adorf will nach langer Zeit wieder Kredit aufnehmen - und denkt an eine Million Euro
Nach etlichen Jahren ohne neue Schulden plant Adorf eine Kreditaufnahme.
Nach Jahren ohne neue Schulden plant die Stadt einen Beschluss dazu, um nicht ständig im Dispo zu hängen. Der Stadtrat am 10. November entscheidet.
Ronny Hager
Mehr Artikel