Raus aus dem teuren Dispo: Adorf will für 2026 eine Million Euro Kredit

Adorfs Stadtrat hat im Vorfeld der Haushaltsgespräche den Weg frei gemacht für eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro. Die Konditionen sind günstiger als die eines Kassenkredites.

Der Adorfer Stadtrat gehört zu den Gremien im Vogtland, die gerne geordnete Verhältnisse haben und deshalb den Stadthaushalt für jedes neue Jahr schon frühzeitig beschließen. Während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen die Abgeordneten als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltes für 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million... Der Adorfer Stadtrat gehört zu den Gremien im Vogtland, die gerne geordnete Verhältnisse haben und deshalb den Stadthaushalt für jedes neue Jahr schon frühzeitig beschließen. Während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen die Abgeordneten als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltes für 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million...