Rekordsumme: Oberschule im Vogtland erhält 2655 Euro aus Benefiz-Kalenderaktion

Die Oberschule Oelsnitz freut sich über eine große Spendensumme. Sie stammt aus dem Erlös des Jahreskalenders der Markt-Apotheke. Auch die Oberschule spendet - für die Jakobikirche.

Die Oberschule in Oelsnitz hat 2655 Euro von Constanze Süßdorf-Schönstein von der Markt-Apotheke erhalten. Das Geld stammt aus Spenden für den Apothekenkalender 2026. Es ist die höchste Summe seitdem es die Aktion gibt. Jedes Jahr profitiert eine andere Schule der Stadt. Dieses Mal hatten Schüler der Oberschule den Kalender gestaltet.