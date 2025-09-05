Remtengrüner Turmlauf steigt am Samstag

Die vierte Auflage im Adorfer Ortsteil startet am Samstagmittag. Für den Weg rauf und runter auf den Ausguck gelten klare Regeln - bis hin zu Zeitstrafen und Disqualifikationen.

Einmal hoch, einmal runter: Mit dieser Aufgabe startet am Samstag, 12 Uhr der 4. Remtengrüner Turmlauf. Voriges Jahr lockte die Veranstaltung am Aussichtsturm im Adorfer Ortsteil 116 Einzelstarter und 24 Mannschaften an - und jeder kann dabei sein. Die Anmeldung ist noch möglich (Ruf: 01520 2545683), auch am Samstag zum Lauf selbst. Gelaufen...