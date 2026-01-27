Reservisten im Vogtland stellen sich personell neu auf

Michael Puchelt aus Adorf ist neuer Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Oelsnitz.

Die Reservistenkameradschaft Oelsnitz hat sich bei ihrer Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl neu aufgestellt. Wie die Kameradschaft mitteilte, wurde der Vorstand dabei um drei neue stellvertretende Vorsitzende erweitert. Der Stabsgefreite der Reserve Michael Puchelt aus Adorf wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. In seiner Antrittsrede...