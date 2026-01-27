MENÜ
Markenzeichen der Oelsnitzer Reservisten ist der Vier-Länder-Marsch. Bei der 10. Auflage im vergangenen Oktober waren etwa 90 Teilnehmer am Start.
Markenzeichen der Oelsnitzer Reservisten ist der Vier-Länder-Marsch. Bei der 10. Auflage im vergangenen Oktober waren etwa 90 Teilnehmer am Start.
Markenzeichen der Oelsnitzer Reservisten ist der Vier-Länder-Marsch. Bei der 10. Auflage im vergangenen Oktober waren etwa 90 Teilnehmer am Start.
Markenzeichen der Oelsnitzer Reservisten ist der Vier-Länder-Marsch. Bei der 10. Auflage im vergangenen Oktober waren etwa 90 Teilnehmer am Start. Bild: Markus Müller/RK Oelsnitz
Oberes Vogtland
Reservisten im Vogtland stellen sich personell neu auf
Redakteur
Von Tino Beyer
Michael Puchelt aus Adorf ist neuer Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Oelsnitz.

Die Reservistenkameradschaft Oelsnitz hat sich bei ihrer Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl neu aufgestellt. Wie die Kameradschaft mitteilte, wurde der Vorstand dabei um drei neue stellvertretende Vorsitzende erweitert. Der Stabsgefreite der Reserve Michael Puchelt aus Adorf wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. In seiner Antrittsrede...
Mehr Artikel