Rettungshubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer bei Unfall im Vogtland schwer verletzt

Eine dreiköpfige Gruppe Motorradfahrer war im oberen Vogtland unterwegs, als einer von ihnen in Wohlhausen stürzte. Was inzwischen bekannt ist.

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag schwer verletzt worden, als er auf der Bundesstraße 283 in Markneukirchen verunglückte. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der junge Mann war mit zwei weiteren Motorradfahrern von Zwota in Richtung Wohlhausen unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang in einer Rechtskurve stürzte...