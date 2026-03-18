Riesenstuhl im Vogtland zieht Blicke auf sich

Oberes Vogtland
Der Taltitz-Blick wird jetzt von einem besonderen Kunstwerk markiert.
Hingucker vor dem Ortseingang von Taltitz: An der Kreuzung, an der sich die Straßen aus Meßbach und Kürbitz treffen, zieht ein riesiger Stuhl die Blicke auf sich. Der schätzungsweise drei Meter hohe Stuhl markiert den Taltitz-Blick, wie es an der Rückseite steht. Der Stuhl wurde von René Hauptmann aus Taltitz letztes Jahr für die...
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