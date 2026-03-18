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Dieser riesige Stuhl ist kein Klettergerüst. Er markiert den Taltitz-Blick zwischen Meßbach und Taltitz.
Dieser riesige Stuhl ist kein Klettergerüst. Er markiert den Taltitz-Blick zwischen Meßbach und Taltitz. Foto: Ellen Liebner
Dieser riesige Stuhl ist kein Klettergerüst. Er markiert den Taltitz-Blick zwischen Meßbach und Taltitz.
Dieser riesige Stuhl ist kein Klettergerüst. Er markiert den Taltitz-Blick zwischen Meßbach und Taltitz. Foto: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
Riesenstuhl im Vogtland zieht Blicke auf sich
Redakteur
Von Tino Beyer
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Der Taltitz-Blick wird jetzt von einem besonderen Kunstwerk markiert.

Hingucker vor dem Ortseingang von Taltitz: An der Kreuzung, an der sich die Straßen aus Meßbach und Kürbitz treffen, zieht ein riesiger Stuhl die Blicke auf sich. Der schätzungsweise drei Meter hohe Stuhl markiert den Taltitz-Blick, wie es an der Rückseite steht. Der Stuhl wurde von René Hauptmann aus Taltitz letztes Jahr für die...
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