Rockballaden von Pink Floyd bis Gundermann: Joe‘s Daddy gastieren im Theatercafé Bad Elster

Am Dienstag, 20. Januar, ist das Musikerduo Joe‘s Daddy im Kurort live zu erleben. Wer dabei sein will, muss sich sputen. Es gibt noch Karten.

Rockballaden von Pink Floyd bis Gundermann präsentiert das Musikerduo Joe's Daddy am Dienstag, 20. Januar, 19.30 Uhr im Theatercafé Bad Elster. Seit vier Jahrzehnten steht Uwe Kotteck bereits auf der Bühne und hat sich in Dresden und Umgebung mit verschiedenen Projekten, zuletzt mit dem Pink Floyd Projekt „Pigs on the Wing", einen Namen...