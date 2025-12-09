Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt

Oberes Vogtland
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.

Vergeblich warteten Zahnlabore auf ihr Geld. Monatelang soll eine Zahnärztin aus dem Vogtland offene Rechnungen nicht bezahlt haben, auch die Beiträge zur Sozialversicherung ihrer Mitarbeitenden blieben offen. Am Montag wurde die Frau vom Amtsgericht Chemnitz verurteilt.
