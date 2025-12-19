MENÜ
Kleine Geschenke zum letzten Kindergartentag vor Weihnachten im Adorfer Michaeliskindergarten: Kultusminister Conrad Clemens, Landtagsabgeordneter Sören Voigt und Kitaleiter Robin Jacob (von rechts).
Kleine Geschenke zum letzten Kindergartentag vor Weihnachten im Adorfer Michaeliskindergarten: Kultusminister Conrad Clemens, Landtagsabgeordneter Sören Voigt und Kitaleiter Robin Jacob (von rechts). Bild: Christian Schubert
Kleine Geschenke zum letzten Kindergartentag vor Weihnachten im Adorfer Michaeliskindergarten: Kultusminister Conrad Clemens, Landtagsabgeordneter Sören Voigt und Kitaleiter Robin Jacob (von rechts).
Kleine Geschenke zum letzten Kindergartentag vor Weihnachten im Adorfer Michaeliskindergarten: Kultusminister Conrad Clemens, Landtagsabgeordneter Sören Voigt und Kitaleiter Robin Jacob (von rechts). Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Sachsens Kultusminister im Vogtland: „Es wird irgendwann an die Existenz gehen“
Redakteur
Von Tino Beyer
Staatsminister Conrad Clemens hat am Freitag das Gymnasium Markneukirchen, die Zentralschule Adorf und den Mikita-Kindergarten in Adorf besucht. Um diese Themen ging es.

Sinkende Geburtenzahlen und damit in der Folge weniger Kinder in Sachsens Kitas und Schulen war ein großes Thema beim Besuch von Kultusminister Conrad Clemens (CDU) am Freitag im Oberen Vogtland. Der Staatsminister war Gast im Gymnasium Markneukirchen, der Zentralschule Adorf und im Michaeliskindergarten Adorf. Das Zusammenspiel und die...
