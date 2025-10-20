Sächsischer Bürgerpreis geht nach Bobenneukirchen

Die Auszeichnung geht an die Sportangelgruppe des Ortes. Die Verleihung war am Montagnachmittag in der Dresdner Frauenkirche.

Der Sächsische Bürgerpreis 2025 geht an die Sportangelgruppe Bobenneukirchen. Sie setzte sich in der Kategorie Umwelt durch. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verlieh die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung am Montagabend in der Dresdner Frauenkirche. Mit dem Preis wird der Einsatz der Angler für Gewässererhalt, Landschafts- und...