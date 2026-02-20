MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • Sänger aus dem Vogtland enttäuscht von RTL: Nach Dreharbeiten mit Kult-Moderator Harry Wijnvoord steht Sendetermin in den Sternen

Sänger Markus Hoffmann (rechts) im Mai 2022 mit Fernseh-Legende Harry Wijnvoord bei der Fernsehaufzeichnung im Oelsnitzer Freibad Elstergarten für den TV-Sender RTL.
Sänger Markus Hoffmann (rechts) im Mai 2022 mit Fernseh-Legende Harry Wijnvoord bei der Fernsehaufzeichnung im Oelsnitzer Freibad Elstergarten für den TV-Sender RTL. Bild: Christian Schubert/Archiv
Sänger Markus Hoffmann aus Oelsnitz bei der Fernsehaufzeichnung im Mai 2022.
Sänger Markus Hoffmann aus Oelsnitz bei der Fernsehaufzeichnung im Mai 2022. Bild: Christian Schubert/Archiv
Sänger Markus Hoffmann vor einigen Tagen in seinem Musikstudio in Oelsnitz.
Sänger Markus Hoffmann vor einigen Tagen in seinem Musikstudio in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Sänger Markus Hoffmann (rechts) im Mai 2022 mit Fernseh-Legende Harry Wijnvoord bei der Fernsehaufzeichnung im Oelsnitzer Freibad Elstergarten für den TV-Sender RTL.
Sänger Markus Hoffmann (rechts) im Mai 2022 mit Fernseh-Legende Harry Wijnvoord bei der Fernsehaufzeichnung im Oelsnitzer Freibad Elstergarten für den TV-Sender RTL. Bild: Christian Schubert/Archiv
Sänger Markus Hoffmann aus Oelsnitz bei der Fernsehaufzeichnung im Mai 2022.
Sänger Markus Hoffmann aus Oelsnitz bei der Fernsehaufzeichnung im Mai 2022. Bild: Christian Schubert/Archiv
Sänger Markus Hoffmann vor einigen Tagen in seinem Musikstudio in Oelsnitz.
Sänger Markus Hoffmann vor einigen Tagen in seinem Musikstudio in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Sänger aus dem Vogtland enttäuscht von RTL: Nach Dreharbeiten mit Kult-Moderator Harry Wijnvoord steht Sendetermin in den Sternen
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sänger Markus Hoffmann aus Oelsnitz war vor vier Jahren Teil eines RTL-Drehs im Freibad Elstergarten. Doch ausgestrahlt wurde das Resultat nie. Hoffmann fordert nun endlich Klarheit.

Sonnenschein, gute Laune und eine Atmosphäre wie beim ZDF-Fernsehgarten: So präsentierte sich im Mai 2022 das Freibad Elstergarten in Oelsnitz. Damals wurde dort für eine neue Sendung mit dem Arbeitstitel „Schlager, mein Leben“ gedreht. Die Aufnahmen fanden im Auftrag des TV-Senders RTL statt. Dafür kam sogar TV-Legende Harry Wijnvoord ins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.02.2026
5 min.
Trotz Milliardenzusage: Skepsis an Trumps Gaza-Friedensplan
Die Hamas hat ihre Herrschaft in den von ihr kontrollierten Gebieten wieder weitgehend gefestigt. . (Archivbild)
US-Präsident Trump hat Milliardenhilfen seines umstrittenen Friedensrats für Gaza angekündigt. Doch die Frage der Entwaffnung der Hamas bleibt ungelöst. Die Islamisten haben eigene Forderungen.
20.02.2026
5 min.
Kein Ende in Sicht: Krieg gegen Ukraine geht ins fünfte Jahr
Mit Gegenangriffen bremst die ukrainische Armee den russischen Vormarsch. (Archivbild)
Im vierten Kriegsjahr prägen Drohnenkämpfe das Frontgeschehen, während beide Seiten unter Soldatenmangel leiden. Wie lange können Russland und die Ukraine ihre Verluste ausgleichen und weiterkämpfen?
Katharina Schröder und Andreas Stein, dpa
06.02.2026
4 min.
Fasching, Eislaufen und Schatzsuche: Tipps für Ferienkinder im Vogtland
Bis zu 40 Tänzerinnen bereiten sich auf ihre Auftritte bei den Faschingspartys in der Plauener Festhalle vor. Am 17. Februar beginnt dort um 16 Uhr der Kinderfasching.
Hurra, endlich Winterferien - diesmal mit Eis und Schnee! Im Oberen Vogtland lockt jede Menge Pistenspaß. Was in den nächsten zwei Wochen sonst noch los ist in der Region: Hier sieben Ferientipps.
Daniela Hommel-Kreißl
19.02.2026
4 min.
„Ja Hallo erstmal“, Ost-Balladen und Bergrausch: Vogtland-Tipps zum Wochenende
Comedian Rüdiger Hoffmann tritt am Sonntag, 18 Uhr mit „Andererseits ...“ in der Musikhalle Markneukirchen auf.
In Schöneck gibt es einen Familientag im Schnee, in Markneukirchen gastiert Comedian Rüdiger Hoffmann, in Bad Elster sind es die Band-Frontmänner Dirk Zöllner und Manuel Schmid mit Klang-Erinnerungen.
Ronny Hager
13.02.2026
10 min.
Auswandern in die Arktis: Wie eine Erzgebirgerin den Winter in der Dunkelheit erlebt
Franziska Mehlhorn, 41, aus dem Erzgebirge unter den Nordpolarlichtern auf Svalbard/Spitzbergen.
Die Arktis ist auf weltpolitischer Bühne ein umkämpfter Raum. Einheimische stellt indes der Klimawandel und Kreuzfahrtschiff-Tourismus vor Herausforderungen. Unsere Autorin wanderte vom Erzgebirge nach Norwegen aus und erhielt neue Perspektiven.
Franziska Mehlhorn
19.02.2026
3 min.
Vor Ostderby von Erzgebirge Aue gegen Cottbus: Landratsamt ergreift strikte Sicherheitsmaßnahmen
Zum Ostderby am Sonntag in Aue werden rund 11.000 Zuschauer erwartet, darunter etwa 1800 Gästefans aus Cottbus.
Aue gegen Energie Cottbus – das Spiel sorgt im Vorfeld für Sicherheitssorgen. Polizei und Landratsamt sehen erneut akute Gefahr für Krawalle. Das hat auch mit dem Fahnenklau beim FCE zu tun. Daher gelten am Sonntag strikte Regeln rund ums Stadion.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel