MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Adorf: Der sanierte Julius-Mosen-Weg wurde nach zwei Monate Bauzeit übergeben.
Adorf: Der sanierte Julius-Mosen-Weg wurde nach zwei Monate Bauzeit übergeben. Bild: Mario Beine/Stadt Adorf
Adorf: Der sanierte Julius-Mosen-Weg wurde nach zwei Monate Bauzeit übergeben.
Adorf: Der sanierte Julius-Mosen-Weg wurde nach zwei Monate Bauzeit übergeben. Bild: Mario Beine/Stadt Adorf
Oberes Vogtland
Sanierte Straßen im Oberen Vogtland werden übergeben
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Adorf ist der Julius-Mosen-Weg nach zwei Monaten Bauzeit fertig. In Klingenthal werden der Dürrenbachsteig und der Kopernikusring eingeweiht.

Mehrere Straßen im Oberen Vogtland sind vor Weihnachten fertig geworden. In Adorf wurde die Anliegerstraße Julius-Mosen-Weg nach zwei Monaten Bauzeit übergeben. Seit Anfang Oktober hatte die Oelsnitzer Baufirma Ebersbacher die Straße (150 Meter lang, drei Meter breit) mit Fördergeld aus dem Kommunalbudget und unter Einhaltung der Kosten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
11:00 Uhr
1 min.
Erste Stadt im Oberen Vogtland beschließt Haushalt 2026
Der Stadtrat in Adorf. Er hat am Montagabend einstimmig den Haushalt 2026 beschlossen.
Das kommende Jahr wird für Adorf eines ohne größere Investitionen wie in den Vorjahren.
Ronny Hager
06.12.2025
2 min.
Diese Häuser im Oberen Vogtland haben neue Eigentümer
In Markneukirchen wurde eine Anlage mit 60 Wohnungen im Neubaugebiet versteigert.
Zur Herbstauktion in Dresden kamen Gebäude aus Markneukirchen, Tannenbergsthal und Adorf unter den Hammer.
Ronny Hager
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel