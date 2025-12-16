Sanierte Straßen im Oberen Vogtland werden übergeben

In Adorf ist der Julius-Mosen-Weg nach zwei Monaten Bauzeit fertig. In Klingenthal werden der Dürrenbachsteig und der Kopernikusring eingeweiht.

Mehrere Straßen im Oberen Vogtland sind vor Weihnachten fertig geworden. In Adorf wurde die Anliegerstraße Julius-Mosen-Weg nach zwei Monaten Bauzeit übergeben. Seit Anfang Oktober hatte die Oelsnitzer Baufirma Ebersbacher die Straße (150 Meter lang, drei Meter breit) mit Fördergeld aus dem Kommunalbudget und unter Einhaltung der Kosten...