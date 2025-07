Sattelzug beschädigt Brücke im Vogtland - und fährt weiter

Bei einem Wendemanöver hinterließ ein Lkw-Fahrer hohen Schaden am Geländer, ohne sich darum zu kümmern. Was bisher zum Fahrzeug bekannt ist.

Großer Schaden an einer Brücke im Adorfer Ortsteil Leubetha: Bei einem Wendemanöver hat ein Lkw-Fahrer einen Schaden von 10.000 Euro angerichtet - und fuhr davon, ohne sich darum zu kümmern. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Beschädigung am Montag gegen 11.35 Uhr an der Hermsgrüner Straße. Der Laster stieß gegen das...