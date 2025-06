Scheunenbrand im Vogtland sorgt für Großeinsatz der Feuerwehren: Schaden sechsstellig

Im Adorfer Ortsteil Arnsgrün haben über 70 Kameraden seit Freitag um 5 Uhr um den Erhalt eines Wohnhauses gekämpft. Eine Scheune war nicht zu retten.

Großbrand im Oberen Vogtland: Ein Feuer hat am frühen Freitagmorgen eine Scheune im Adorfer Ortsteil Arnsgrün zerstört. Der Alarm wurde gegen 4.50 Uhr ausgelöst. Daraufhin eilten die Adorfer Brandretter in den kleinen Ort. „Als wir ankamen, stand die Scheue jedoch schon in Vollbrand“, sagte Stadtwehrleiter Manuel Schanz am...