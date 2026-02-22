„Schilbach 1370“: Was dieser neue Verein im Vogtland jetzt vorhat

Oberes Vogtland
„Schilbach 1370“ ist mehr als nur ein Vereinsname – er steht für die lebendige Geschichte eines kleinen Ortes und das Engagement der Dorfbewohner für eine gemeinsame Zukunft.
„Schilbach 1370“ heißt einer der jüngsten Vereine im Vogtlandkreis. Bis alle bürokratischen Hürden genommen waren, dauerte es. Seit Oktober vergangenen Jahres ist der 22 Mitglieder zählende Verein arbeitsfähig und als gemeinnützig anerkannt.
