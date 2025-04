Schlagerstar Stefanie Hertel aus dem Vogtland: Dieses süße Liebes-Geheimnis verrät sie Ostern ihren Fans

Stefanie Hertel feiert dieses Jahr ihr Jubiläum im Show-Geschäft: 40 Jahre steht sie auf der Bühne. Ostern verbringen sie und ihr Ehemann Lanny Lanner aber anders als erwartet.

Schlagerstar Stefanie Hertel, die im Vogtland aufwuchs, hat Ostersonntag ein süßes Liebesgeheimnis mit ihren Fans geteilt. Via Instagram meldete sich die Sängerin am Abend zusammen mit ihrem Ehemann Lanny Lanner in einer Videobotschaft von einem Flughafen. Das Paar verriet, dass es am 20. April seinen elften Hochzeitstag feiert und sich kurz...