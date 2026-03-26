MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Tannenbergsthaler Straße in Hammerbrücke soll ab Sommer saniert werden.
Die Tannenbergsthaler Straße in Hammerbrücke soll ab Sommer saniert werden. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Die Tannenbergsthaler Straße in Hammerbrücke soll ab Sommer saniert werden.
Die Tannenbergsthaler Straße in Hammerbrücke soll ab Sommer saniert werden. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Schlaglochpiste adé: Im Sommer sollen die Bagger in Hammerbrücke anrollen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jahrelang hoffte man vergeblich auf den Bau der Kreisstraße in Hammerbrücke. Nun sollen ab Sommer die Bagger rollen. Weshalb weiße Flecken bei der Breitbanderschließung den Zeitplan durcheinander wirbeln könnten.

Jahrelang wurde den Hammerbrückern der Bau der Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt in Aussicht gestellt, ohne dass etwas passierte. Seit vergangenem Jahr wird wieder über das Thema gesprochen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:39 Uhr
3 min.
Uni Dresden mit fliegendem Testlabor für Luftfahrtantriebe
Das Forschungsflugzeug der TU Dresden soll bei der Entwicklung fossilfreier Luftfahrtantriebe zum Einsatz kommen.
In Kamenz geht die Forschung künftig wie im Flug. Ein Flugzeug soll im Auftrag der Technischen Universität Dresden neue Antriebssysteme für die Luftfahrt erforschen.
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
17.03.2026
4 min.
Der beheizbare Schreibtisch: Innovation aus dem Vogtland erobert Büros weltweit
David Seidel zeigt die Möglichkeiten der Schreibtischheizung, die weltweit eingesetzt wird – als Knieraumheizung oder mittels Umluft getriebener Plattenheizung.
David Seidel führt seit 15 Jahren die Hammerbrücker Objektmöbel GmbH. Die Übernahme des Betriebes aus der Insolvenz ist eine Erfolgsgeschichte. Mit einer besonders pfiffigen Idee sorgt das Unternehmen für Aufsehen.
Daniela Hommel-Kreißl
17:40 Uhr
2 min.
Der Wal-Flüsterer vom Ostseestrand
Robert Marc Lehmann geht auf Tuchfühlung mit einem gestrandeten Wal in der Ostsee.
Mit schwerem Gerät versuchen Helfer den vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwal zu befreien. Mittendrin Robert Marc Lehmann. Er sagt, das Tier sei motiviert. Aber Lehmann bremst die Erwartung.
25.03.2026
4 min.
Vom Tüftler zum Top-Unternehmen im Vogtland: Die Erfolgsgeschichte von IK Elektronik
Jan-Erik Kunze kann sich auf sein starkes Team verlassen. Dazu gehören Entwicklungs-Teamleiter Tino Puggel und der Leiter des Auftragszentrums Björn Hoyer (von links).
Vor 30 Jahren gründete Jan-Erik Kunze das auf Funkelektronik spezialisierte Unternehmen in Hammerbrücke. In 500 Produkten steckt heute IK-Technik. Durch vielfältige Entwicklungen ist die Firma stabil unterwegs.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel