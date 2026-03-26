Schlaglochpiste adé: Im Sommer sollen die Bagger in Hammerbrücke anrollen

Jahrelang hoffte man vergeblich auf den Bau der Kreisstraße in Hammerbrücke. Nun sollen ab Sommer die Bagger rollen. Weshalb weiße Flecken bei der Breitbanderschließung den Zeitplan durcheinander wirbeln könnten.

Jahrelang wurde den Hammerbrückern der Bau der Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt in Aussicht gestellt, ohne dass etwas passierte. Seit vergangenem Jahr wird wieder über das Thema gesprochen. Jahrelang wurde den Hammerbrückern der Bau der Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt in Aussicht gestellt, ohne dass etwas passierte. Seit vergangenem Jahr wird wieder über das Thema gesprochen.