Schmierereien an Mauer in Oelsnitz entdeckt

Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.

Unbekannte haben sich in Oelsnitz mit Schriftzügen an einer Mauer verewigt. Wie von der Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, kamen die Schmierereien am Tag zuvor zur Anzeige. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen der vergangenen Woche. Betroffen ist eine Mauer am Aussichtspunkt an der Schlossstraße. Die Schmierereien wurden...