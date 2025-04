Schneller surfen im Vogtland: Hier können Bürger auf Glasfaser hoffen

In puncto Digitalisierung will der Vogtlandkreis wettbewerbsfähig bleiben und baut deshalb das Breitbandnetz weiter aus - auch in Bad Elster.

Voraussichtlich Ende 2026 geht der Breitbandausbau im Vogtlandkreis in eine neue Phase. Mittels Bundesförderung sollen die Gebiete erschlossen werden, in denen die Downloadrate bei 200 MBit pro Sekunde liegt. Diese so genannten „Grauen Flecken“ gelten breitbandtechnisch aktuell als unterversorgt. Die Stadt Bad Elster hat den Vogtlandkreis... Voraussichtlich Ende 2026 geht der Breitbandausbau im Vogtlandkreis in eine neue Phase. Mittels Bundesförderung sollen die Gebiete erschlossen werden, in denen die Downloadrate bei 200 MBit pro Sekunde liegt. Diese so genannten „Grauen Flecken“ gelten breitbandtechnisch aktuell als unterversorgt. Die Stadt Bad Elster hat den Vogtlandkreis...