Die Stadtmauer unterhalb der Michaeliskirche in Adorf.
Die Stadtmauer unterhalb der Michaeliskirche in Adorf. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Schock in Adorf: Stadtmauer muss teuer saniert werden
Redakteur
Von Ronny Hager
Eine unerwartete Großbaustelle droht den Stadthaushalt zu sprengen: Hinter der Michaeliskirche ist die Mauer in schlechtem Zustand. Erste Kostenschätzungen fallen enorm aus. Steht die Kirche sicher?

Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen? Die Adorfer schon, aber alles andere als freiwillig - und zum Scherzen ist den Verantwortlichen im Rathaus auch nicht zumute. Ein Teil der Stadtmauer im Bereich hinter der Johanniskirche ist in so schlechtem Zustand, dass sie dringend saniert werden muss. Das kommt unverhofft und hat von den erwarteten...
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:59 Uhr
1 min.
Gedenken zur Reichspogromnacht in Adorf
Die St. Michaeliskirche am Marktplatz in Adorf.
Der Leiter der jüdischen messianischen Gemeinde aus Koblenz ist an diesem Wochenende zu Gast im Oberen Vogtland.
Tino Beyer
23.09.2025
5 min.
„Das steht dem Vogtland gut zu Gesicht:“ So kommt Adorfs neues Perlmuttermuseum an
Mehr als 1000 Exponate können Besucher im neuen Perlmutter-Erlebnismuseum in Adorf bestaunen. Das Museum ist ab Mittwoch täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist die Verbindung von alt und neu im Stadtkern fertig. Am Montag durften erste Gäste ins Haus, ab Mittwoch ist für alle offen. Die Eröffnung lief gar nicht nach Plan.
Ronny Hager
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
