Schock in Adorf: Stadtmauer muss teuer saniert werden

Oberes Vogtland
Eine unerwartete Großbaustelle droht den Stadthaushalt zu sprengen: Hinter der Michaeliskirche ist die Mauer in schlechtem Zustand. Erste Kostenschätzungen fallen enorm aus. Steht die Kirche sicher?
Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen? Die Adorfer schon, aber alles andere als freiwillig - und zum Scherzen ist den Verantwortlichen im Rathaus auch nicht zumute. Ein Teil der Stadtmauer im Bereich hinter der Johanniskirche ist in so schlechtem Zustand, dass sie dringend saniert werden muss. Das kommt unverhofft und hat von den erwarteten...
