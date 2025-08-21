Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erneut wurde eine Seniorin mit einer Telefonmasche um Geld betrogen.
Erneut wurde eine Seniorin mit einer Telefonmasche um Geld betrogen. Bild: Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Erneut wurde eine Seniorin mit einer Telefonmasche um Geld betrogen.
Erneut wurde eine Seniorin mit einer Telefonmasche um Geld betrogen. Bild: Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Oberes Vogtland
Schockanruf in Klingenthal: Seniorin verliert 20.000 Euro
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Frau verschwand mit dem Geld. Wie es dazu gekommen ist.

Eine Seniorin ist am Mittwoch, 20. August, in Klingenthal Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Das hat die Polizei berichtet. Ein Mann gab sich per Telefon gegenüber der Frau als Polizist aus. Er behauptete, ihre Tochter sei in einen Unfall verwickelt. Um eine Haft zu vermeiden, sollte sie eine Kaution hinterlegen. Laut Polizei übergab...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:45 Uhr
2 min.
Roßwein: Seniorin übergibt Betrügern 23.000 Euro
Die Chemnitzer Kriminalpolizei sucht Zeugen.
Die Frau war vorher von einem angeblichen Polizisten angerufen worden, der behauptete, einer nahen Verwandten der Seniorin drohe eine Haftstrafe.
Michael Brandenburg
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
12:24 Uhr
1 min.
Blitzschlag sorgt in Ostsachsen für hohen Sachschaden
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Verhängnisvolle Kettenreaktion: Ein Blitz trifft einen Baum, der daraufhin auf ein Haus stürzt. Der Schaden ist erheblich.
11.07.2025
1 min.
Seniorin in Augustusburg wird Opfer von Schockanrufern
Schockanrufer (Symbolbild) haben in Augustusburg mehrere zehntausend Euro erbeutet.
Die ältere Dame händigte den Betrügern Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro aus. Kein Einzelfall.
FP
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel