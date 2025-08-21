Schockanruf in Klingenthal: Seniorin verliert 20.000 Euro

Eine Frau verschwand mit dem Geld. Wie es dazu gekommen ist.

Eine Seniorin ist am Mittwoch, 20. August, in Klingenthal Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Das hat die Polizei berichtet. Ein Mann gab sich per Telefon gegenüber der Frau als Polizist aus. Er behauptete, ihre Tochter sei in einen Unfall verwickelt. Um eine Haft zu vermeiden, sollte sie eine Kaution hinterlegen. Laut Polizei übergab...